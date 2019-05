Briatore | ' L' Italia non ama i ricchi | il reddito di cittadinanza è una ca'

Blastingnews

(Di domenica 5 maggio 2019) Flaviopochi mesi fa aveva sottolineato un certo apprezzamento per l'operato di Matteo Salvini come Ministro dell'Interno. Un parere che rappresentava un'eccezione rispetto ad uno più ampio particolarmente negativo sull'operato dell'attuale governo, soprattutto in tema di lavoro e politiche economiche. A Capri ha partecipato alla sessantanovesima edizione dell'assemblea generale di Federalberghi mettendo in evidenza quelle che sarebbero le criticità su cui l'esecutivo dovrebbe lavorare, manifestando particolare dissenso nei confronti deldi, condannato come uno strumento poco idoneo alla crescita e alla creazione di nuovi posti di lavoro.dibocciato Ildiè la misura per la quale il Movimento Cinque Stelle si è battuto, anche a costo di andare contro l'Europa che premeva affinché si evitasse di aumentare il ...

