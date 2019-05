Bird Game + | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di domenica 5 maggio 2019) Quest’oggi non vi parleremo di un titolo Tripla A ma di un simpatico ed originale passatempo sviluppato come sempre da Ratalaikas, piccola casa di sviluppo che si occupa di creare brevi e divertenti esperienze videoludiche al giusto prezzo.A seguire dunque vogliamo condividere con voi la nostradi+, disponibile su Xbox Store, Playstation Store e l’eShop di Switch a 5 euro circa.+ come anticipato è un gioco senza pretese, molto economico, breve e immediato, rivolto a coloro che sono alla ricerca di un passatempo oltre che un modo per accumulare obiettivi e trofei facilmente e rapidamente.Difatti il gioco vanta obiettivi e trofei molto semplici e veloci da sbloccare, garantendo 1000G su Xbox One e tutti i Trofei su PS4 in 30 minuti /1 h, come molti altri giochi prodotti dalla compagnia.Lo ...

