Auto con cinque persone a bordo finisce nel fiume | un disperso

Maltempo nel mantovano. 5 persone nel fiume con l'Auto - un disperso : Stefano Damiano I cinque componenti della comitiva si trovavano nei pressi del fiume Mincio per pescare Tragedia a causa del Maltempo a Pozzolo, piccolo comune nel mantovano; cinque persone, tutte di nazionalità romena, sono finite con la loro auto nel fiume Mincio. I fatti sono successi in prima mattinata, verso le sette; da una prima ricostruzione dell’accaduto, i cinque si erano recati in zona per pescare ma a causa delle pessime ...

Dramma a Marsala - si schianta contro Auto mentre fa kitesurf : muore turista : Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima, che si stava preparando per entrare in acqua, sarebbe stata sbalzata via improvvisamente da una violenta e inattesa folata di vento andandosi a schiantare sfortunatamente contro un'auto parcheggiata poco lontano dalla spiaggia. Per l'uomo inutili i successivi soccorsi.Continua a leggere

Alla scoperta della Comunità Autonoma di Castilla y León - Spagna. Importante incontro - a cura di ACIS - Associazione Culturale Italo-... : Saranno presenti, inoltre, la presidente della Società Letteraria, Daniela Brunelli; il vice-console onorario di Spagna, Stefano Dindo; la presidente di ACIS, Anna Altarriba Cabré e la responsabile ...

Maltempo nel Mantovano : 5 persone finiscono nel fiume Mincio con l’Auto - un disperso : Questa mattina 5 persone sono finite con la loro auto nel fiume Mincio nei pressi di Pozzolo, nel Mantovano: 4 sono state tratte in salvo, mentre una risulta dispersa. Sul posto, per le ricerche, presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco ed un elicottero. I 5, tutti di nazionalità romena, sono residenti a Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Erano in zona per pescare e, a causa del Maltempo, hanno deciso di ripararsi in auto: il conducente si ...

Bari - esce fuori strada con l'Auto : Marco perde la vita a 27 anni : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, sabato 4 maggio, in Puglia, precisamente sulla strada provinciale 18, che collega Cassano delle Murge ad Altamura, due cittadine situate in provincia di Bari. Secondo quanto riportano alcuni media locali, un giovane altamurano di 27 anni, Marco Massaro, ha perso la vita in seguito al ribaltamento dell'automobile sulla quale viaggiava, a quanto pare condotta da lui stesso. Il ...

Tragedia sulla provinciale : perde il controllo dell'Auto e si ribalta - morto un ragazzo : Grave incidente ieri sera a Piossasco, nel Torinese. La Ford Fiesta su cui viaggiava il giovane è finita in una baleara per...

Flat tax - Autonomie e caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : È un impegno di tutti non di una singola forza politica'. Le autonomie regionali? 'Si va avanti ma bisogna coinvolgere preliminarmente il Parlamento. Dobbiamo garantire la coesione nazionale, livelli ...

Flat tax - Autonomie e caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : Crisi di governo alle porte? «Notizia falsa», prova a minimizzare il premier Giuseppe Conte. «Sul sottosegretario Siri non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri», spiega in mattinata dalla sua Puglia. «Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo». ...

Concessione A22 - intesa vicina Ma Fugatti rimane cAuto : ..., poi sull'accordo di cooperazione che evita la messa a gara della Concessione trentennale servirà il parere della Corte dei conti, quindi il Decreto interministeriale, economia e finanze, più ...

MARSALA - LA VIDEOSORVEGLIANZA CONSENTE DI INDIVIDUARE E DENUNCIARE GLI AutoRI DEGLI ATTI VANDALICI NEL CENTRO STORICO : Uno scempio di arredi e piante quello avvenuto a MARSALA nella notte tra il 14 e il 15 Aprile scorso. Il CENTRO STORICO, per qualche ora, fu oggetto di numerosi ATTI VANDALICI ad opera di due soggetti ...

Siri - Salvini cAuto : 'Mi fido di Conte - il governo va avanti'. Il premier : 'Nessuna conta in CdM' : Toni più cauti del vicepremier leghista: 'andiamo avanti altri 4 anni'. Per il premier il caso è chiuso. Di Maio: 'Non si può far cadere il governo per una poltrona'