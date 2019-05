notizie.tiscali

(Di sabato 4 maggio 2019) ANSA, - ROMA, 4 MAY - "Il leader della Lega ha detto: 'non ha più la mia fiducia'. O è la solita buffonata di un gruppo di buffoni o prendiamo atto che il Governo non ha più la maggioranza. Il ...

MaurizioCulicc1 : RT @ultimenotizie: #Zingaretti: 'Il leader della #Lega ha detto: '#Conte non ha più la mia fiducia'. O è la solita buffonata di un gruppo d… - ultimenotizie : #Zingaretti: 'Il leader della #Lega ha detto: '#Conte non ha più la mia fiducia'. O è la solita buffonata di un gru… - Rojas3299 : RT @51fini: Zingaretti, Conte venga in Parlamento ?? Zingare’ non esagerare, siamo in fascia non protetta! Ma come parli? ?? ?@nzingaretti? ??… -