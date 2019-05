Via libera del governo Merkel a un' unità di imam nell' esercito tedesco

SCUOLA - ABOLITE NOTE SUL REGISTRO/ Via libera alla Camera per l'educazione civica : SCUOLA, addio NOTE sul REGISTRO: il Regio decreto del 1928 è stato in parte abolito, ma si è scatenata la polemica non tutti erano infatti d'accordo.

Philip Morris - Via libera Fda a vendita sistema Iqos negli Usa : Roma, 2 mag., askanews, - Via libera dalla autorità Usa alla commercializzazione negli Stati Uniti del "sistema di riscaldamento del tabacco" Iqos prodotto dalla Philip Morris International. Quest'...

Bankitalia : Via libera del Consiglio dei ministri a nomine Direttorio. Dalla Lega sì con riserva : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nomine di Fabio Panetta a direttore generale di Bankitalia e dei vicedirettori Daniele Franco, Alessandra Perrazzelli e Luigi Federico Signorini, quest’ultimo «congelato» a febbraio. Ma nel governo restano forti le tensioni...

Bankitalia - Via libera al nuovo direttorio ma nel governo c'è l'ennesimo scontro : C'è il 30% di Fs, il 15% del ministero dell'Economia e il 15% di Delta. La parte restante del 40% è in bilico. L'unica ipotesi è Atlantia, la holding della famiglia Benetton, che attende messaggi ...

Bankitalia : il Consiglio dei ministri dà il Via libera al nuovo Direttorio : Il governo, durante il Consiglio dei ministri di stasera, ha dato il via libera al nuovo Direttorio della Banca d'Italia e alla nomina di alcuni prefetti. nuovo direttore generale di Palazzo Koch è Fabio Panetta, nominato il 28 marzo dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, andrà a sostituire Salvatore Rossi. Vicedirettori generali sono Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, al posto di Panetta e Valeria Sannucci (che conclude il suo ...

Corte UE - Via libera al tribunale del Ceta : "Compatibile col diritto dell'Unione" : La procedura per la risoluzione delle controversie sugli investimenti adottata nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il Canada, Ceta, è compatibile con il diritto dell' Unione Europea. ...

Regeni - Via libera a commissione inchiesta : Via libera all'istituzione della commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni . La Camera ha dato l'ok con 376 voti a favore, 54 astenuti e nessun contrario. Tutti i gruppi hanno votato a ...

Caso Regeni - la Camera dà Via libera alla nascita di una commissione d’inchiesta : Forza Italia si astiene. Applauso dell’Aula : Dopo ritardi e rinvii, l’Aula della Camera ha approvato l’istituzione di una commissione monoCamerale di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. In favore del varo della commissione hanno votato tutti i gruppi tranne Forza Italia che si è astenuta, dopo la bocciatura di un proprio emendamento. I sì sono stati 379, gli astenuti 54. Un lungo Applauso dell’Aula ha salutato l’approvazione. Ieri, al momento dell’inizio della ...

