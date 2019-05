Treviso | dal dolore alla gamba alla scoperta del tumore | Samuele muore a 14 anni

Festival letterario ' Treviso Giallo' il 12 - 13 - 14 aprile. Treviso rende omaggio al genere noir in occasione dei 90 anni dalla sua nascita : «Così - ha affermato Pierluigi Granata, del Comitato scientifico del Festival Treviso Giallo -, si è creato un ponte ideale tra mondo accademico e questo genere letterario . Inoltre, come già accade ...

Treviso - fumo dal motore per un Boeing 737 Ryanair : Sos all'aeroporto di Treviso . Dopo la fuoriuscita di fumo da un motore in atterraggio, per un Boeing 737 della Ryanair proveniente da Napoli è stato chiesto all'aeroporto 'Antonio Canova' di attivare ...

Fumo dalla turbina : atterraggio di emergenza per un volo Ryanair a Treviso : Procedura d’emergenza per il Boing 737 Napoli Treviso di Ryanair delle 7,45 di questa mattina: e’ stato il pilota, poco prima dell’atterraggio – che e’ comunque avvenuto regolarmente – a segnalare alla torre di controllo del Fumo grigio provenire dalla turbina di un motore. E’ scattata, come previsto in questi casi,la procedura con i vigili del fuoco in assistenza al veicolo, che hanno accertato una ...