STASERA IN TV | i programmi televisivi di sabato 4 maggio 2019

tvsoap

(Di sabato 4 maggio 2019)Anticipazioni sulla programmazione tv diSulle reti ammiraglie consueto scontro tra titani: Ballando con le stelle su Rai 1 e Amici su Canale 5. Vediamo gli altri canali.Su Rai 2 vedremo due episodi del telefilm The rookie, seguiti da un episodio della serie Bull. Rai 3, dopo Le parole della settimana, propone Mario Tozzi in Sapiens – Un solo pianeta.Rete 4 trasmette il film del 1973 Anche gli angeli mangiano fagioli, con Giuliano Gemma e Bud Spencer. Nella New York all’epoca della depressione, Charlie, campione di catch e Sonny, inserviente in una palestra di lotta giapponese, per sbarcare il lunario decidono di fare i gorilla per un temuto boss della malavita locale soprannominato “sorriso”. Il loro unico problema è che hanno un cuore troppo tenero e, invece di ricattare i negozianti di Little Italy, finiscono per ...

Ballando_Rai : STASERA continua il torneo “Ballando con te” ?? Si sfideranno: ??#OfficinaDiDanza ??#NextLevel Per saperne di più clic… - ZappullaNatalia : RT @Ballando_Rai: STASERA continua il torneo “Ballando con te” ?? Si sfideranno: ??#OfficinaDiDanza ??#NextLevel Per saperne di più clicca qui… - elena2540 : RT @Ballando_Rai: STASERA continua il torneo “Ballando con te” ?? Si sfideranno: ??#OfficinaDiDanza ??#NextLevel Per saperne di più clicca qui… -