Sonic | il trailer del film con Jim Carrey basato sul videogioco

Sonic The Hedgehog - il primo trailer del film dal videogioco : http://www.youtube.com/watch?v=FvvZaBf9QQI “Ogni eroe ha la sua genesi” e la genesi che vediamo in questo video è quella di Sonic The Hedgehog , il riccio blu dalla super velocità protagonista di una delle saghe di videogiochi più di successo della Sega. Ora, dopo 28 anni, l’animaletto si ritrova al centro di un film il cui primo trailer è stato diffuso proprio in queste ore. Assieme a Ben Schwartz, che doppia la creatura ...

Il film live-action Sonic the Hedgehog si mostra nel trailer ufficiale : Come probabilmente saprete, Sonic the Hedgehog diventerà un film live-action, che vi piaccia o meno.Sonic the Hedgehog sta velocemente dirigendosi verso di noi: un poster ha rivelato il fisico muscoloso (e discusso) di Sonic a dicembre. A marzo sono arrivate ulteriori (e discusse) immagini del celebre porcospino blu. Ma ora, con questo primo trailer ufficiale, finalmente vediamo il famoso personaggio in azione, riporta Polygon. Non è solo Sonic ...