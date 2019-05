Serie A1 | La Junior ospita il Merano sognando ancora i play-off

Pallamano - Serie A maschile 2019 : Cingoli e Bologna retrocesse - cade la Junior Fasano : Va in archivio anche il penultimo turno della Serie A di Pallamano maschile 2019, e lo fa emettendo i primi verdetti, almeno per quanto riguarda la zona bassa della classifica. La sconfitta del Cingoli sul campo della capolista Bolzano per 43-32 costa infatti la permanenza nella massima categoria ai marchigiani, che però non sono i soli a retrocedere. Il successo del Merano contro il Conversano per 27-24 porta gli altoatesini nella zona sicura, ...

Nuoto - Champions Swim Series 2019 Guangzhou. Cina “pigliatutto” nella prima giornata - Gomes Junior un fulmine nei 50 rana - quarto Scozzoli : Partenza all’insegna della Cina ma con forti tinte verde-oro per le Champions Swim Series, la nuova manifestazione itinerante voluta dalla FINA, che oggi ha vissuto la prima delle due giornate di gare in programma a Guangzhou in Cina. Spettacolo, divertimento e buoni risultati cronometrici per il periodo dell’anno: questo il menu della Champions Swim Series, trasmessa in diretta sulla web Tv di OA Sport (Sport2you/Irc Sport ...

Ginnastica artistica - quando si torna in gara? Calendario - date - programma : tra Serie A - European Games e Mondiali juniores : Gli appassionati della Polvere di Magnesio si stanno già chiedendo quando si tornerà a gareggiare dopo gli Europei 2019 di Ginnastica artistica che si sono conclusi domenica a Stettino. La rassegna continentale ha regalato grandi emozioni e ci siamo potuti gustare delle gare di assoluto spessore con alcune delle migliori atlete in circolazione che si sono date battaglia per la conquista della medaglia ma cresce già l’attesa in vista dei ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Andreoli - Federici - Campagnaro e le giovani. Tutte le migliori juniores a Padova : La seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, andata in scena sabato al PalaKioene di Padova, è stata l’occasione perfetta per vedere all’opera alcune delle migliori giovani del nostro movimento. Le under 16, cioè le ragazze nate dal 2004 in poi, si sono messe in mostra e proseguono il proprio lavoro per essere grandi protagoniste nel prossimo futuro. Tra Tutte spicca Angela Andreoli, classe 2006 e già ritenuta il ...