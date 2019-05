Serie A | Chievo-Spal 0-4 | gli estensi conquistano la salvezza

Serie A - la Spal è salva con tre turni d’anticipo : 4-0 al Chievo Verona : Spal vittoriosa in casa del già retrocesso Chievo Verona, la squadra di mister Semplici ha conquistato la salvezza con largo anticipo La Spal conquista la salvezza per il secondo anno consecutivo. Gli estensi si assicurano la permanenza nella massima categoria con tre giornate d’anticipo grazie al successo per 4-0 a Verona, contro il già retrocesso Chievo, nell’anticipo della 35esima giornata di Serie A. Allo stadio ...

Serie A - Spal salva : 0-4 in casa Chievo : 19.50 Missione compiuta per la Spal,matematicamente salva dopo il netto 0-4 al Bentegodi contro il retrocesso Chievo. All'8' insidioso destro di Kurtic (deviato), sull'angolo che ne scaturisce stacco vincente di Felipe. Estensi più motivati e vicini allo 0-2 con Missiroli, Murgia e Petagna. Per i gialloblù pericoloso Grubac. Gara in archivio ad inizio ripresa.Al 47'Dioussè perde palla,Kurtic serve Floccari che non perdona.Al 55' arriva il ...

Serie A - Di Carlo : «Dobbiamo giocare da Chievo» : VERONA - " Dovremo provare a fare il meglio possibile, ottenere punti e giocare da Chievo ". Questo l'auspicio di Domenico Di Carlo alla vigilia della gara contro la Spal . "Ci saranno facce nuove - ...

Video/ Chievo Parma - 1-1 - : highlights - pareggio utile ai ducali - Serie A - : Video Chievo Parma, risultato finale 1-1,: gli highlights e i gol della sfida valida per la 34giornata nel campionato di Serie A, giocata al Bentegodi.

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio supera la Sampdoria - un punto per Chievo - Parma - Spal e Genoa : Trentaquattresima giornata di gare nella Serie A di Calcio 2019, che in questa domenica pomeriggio ha vissuto tre partite ricche di gol e di spettacolo, dopo il lunch match tra Frosinone e Napoli, in cui è arrivato il successo dei campani, per 2-0. Due pareggi invece nelle gare delle 15, a cominciare dall’1-1 tra il già retrocesso Chievo Verona e Parma, in cui il colpo di testa di Juraj Kucka è stato pareggiato da Riccardo Meggiorini, al ...

Chievo - Di Carlo : “Pronto a restare anche in Serie B. E su Vignato…” : Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, commenta ai microfoni di RadioRai il pareggio contro il Parma, lanciando uno sguardo al futuro: “anche oggi abbiamo fatto una buona gara, con lo spirito dei giovani e dei vecchi che sono un punto di riferimento. Non molliamo niente, rispettando tutti. Finché ci sono io nessuno deve tirarsi indietro. Non faccio più polemiche, peccato perché Meggiorini aveva fatto un gran gol. Oggi l’arbitro ...

Di Carlo : 'Vignato ha un grande futuro. Vorrei riportare il Chievo in Serie A' : Il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo parla a Sky Sport dopo il pareggio con il Parma: 'Il successo con la Lazio ci ha dato fiducia, ma la squadra aveva fatto buone prestazioni anche in passato. Oggi abbiamo messo dentro buoni giovani che si sono ...

Serie A : Chievo-Parma 1-1 - Spal-Genoa 1-1 : gol e highlights - Sky Tg24 - : Due pareggi nella domenica pomeriggio della 34esima giornata del campionato. A segno Felipe e Lapadula a Ferrara e Kucka e Meggiorini al Bentegodi. A parte il Chievo già retrocesso, le altre squadre ...

Serie A - Parma bello a metà : finisce 1-1 con il Chievo e la salvezza è rimandata : Occasione sprecata per il Parma che contro il Chievo già retrocesso non riesce a centrare una vittoria che sarebbe stata preziosa in chiave salvezza e deve accontentarsi dell'1-1. Non è bastato alla ...

Risultati Serie A – Il Chievo riagguanta il Parma a Verona - pari che vale tanto tra Spal e Genoa : Due pareggi nelle gare giocate nel pomeriggio di Serie A, Chievo-Parma e Spal-Genoa terminano entrambe con il risultato di 1-1 Due pareggi per 1-1 nella due gare delle ore 15 di oggi, valide per la 34ª giornata di Serie A. Sia Spal-Genoa che Chievo-Parma si chiudono con lo stesso punteggio, due pari che consentono a Spal, Genoa e Parma di allontanarsi ancora di un punto dall’Empoli terzultimo. Massimo Paolone/LaPresse A Ferrara, la ...

Serie A - il Napoli batte 2-0 il Frosinone. Pareggi in Chievo-Parma e Spal-Genoa : Marco Gentile Serie A, il Napoli batte 2-0 a domicilio il Frosinone con le reti di Mertens e Younes. 1-1 tra Spal-Genoa e Chievo-Parma. Alle 18 Sampdoria-Lazio, alle 20:30 Torino-Milan Dopo i tre anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Roma e Bologna e il Pareggio tra Inter e Juventus, la 34esima giornata di Serie A è proseguita oggi con l'anticipo dell'ora di pranzo con il Napoli di Carlo Ancelotti che ha espugnato per 2-0 ...

Serie A - Parma bello a metà : finisce 1-1 con il Chievo e la salvezza è rimandata : Occasione sprecata per il Parma che contro il Chievo già retrocesso non riesce a centrare una vittoria che sarebbe stata preziosa in chiave salvezza e deve accontentarsi dell’1-1. Non è bastato alla squadra di D’Aversa passare in vantaggio per portare a casa i tre punti, troppo molle nella ripresa l

Serie A - Chievo-Parma 1-1 : gol di Kucka e Meggiorini : Meglio il Parma nel primo tempo, poi il Chievo reagisce nella ripresa e rischia perfino di vincere. Al Bentegodi finisce 1-1, la reazione dei clivensi - già retrocessi - sorprende il Parma di Di Carlo ...

Diretta Chievo Parma Live Serie A : Calciomercato.it vi offre il match del 'Bentegodi' in tempo reale Diretta Chievo Parma - La trentaquattresima giornata del campionato di Serie A mette di fronte il Chievo ed il Parma . Da un lato i ...