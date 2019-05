Napoli | la camorra terroristica spara in mezzo alla gente E il ministro Salvini è

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2019) L’onda di rabbia, dolore, indignazione, in queste ore difficili e sofferte, travolge. C’è scoramento, disillusione e senso di sconfitta in chi ogni santo giorno dà il proprio contributo per non far ammainare definitivamente la bandiera della speranza in una città disperata. Una “creatura”, Noemi, di appena 4 anni, combatte a muso duro la battaglia della vita nel reparto di terapia intensiva pediatrico dell’ospedale Santobono. E’ intubata. E’ stata prima stabilizzata e poi nel corso della notte sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico.La pallottola vagante che l’ha centratasp, le ha fatto collassare un polmone. Pochi millimetri e avrebbe fatto esplodere la vena aorta e il cuore. La nonna le stringeva la mano, la madre era un passo indietro con una amichetta della piccola. Si erano fermate alle giostre del ...

