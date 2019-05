MotoGp Jerez | griglia di partenza | pole Quartararo | Rossi tredicesimo

MotoGp - prima fila inedita in Spagna con Quartararo davanti a tutti : la griglia di partenza del Gp di Jerez : Il pilota francese conquista la prima pole in MotoGp battendo il record di precocità di Marquez, che chiude terzo dietro a Morbidelli Grande giornata a Jerez per il team SIC Petronas Yamaha, riuscito sorprendentemente a piazzare i propri due piloti davanti a tutti in qualifica. AFP/LaPresse Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo ottenendo la prima pole in carriera, battendo tra l’altro il record di precocità di Marc Marquez. Il ...

MotoGp – Quaratararo gasato - Morbidelli sorridente e Marquez… ‘derubato’ : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche di Jerez : Quaratararo in pole position, lo seguono Morbidelli e Marquez: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Jerez de la Frontera Una doppietta inaspettata oggi a Jerez de la Frontera: sono le Yamaha di Quaratararo e Morbidelli a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Spagna, valido per il quarto round della stagione 2019. Il primo appuntamento europeo regala al team Petronas una gioia pazzesca, col giovane francese ...

MotoGp – Terribile caduta per Iannone a Jerez - gli aggiornamenti del Dottor Zasa sulle condizioni di Andrea : “ecco come sta” : Gli aggiornamenti sulle condizioni di Andrea Dovizioso dopo la Terribile caduta nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera Brutta caduta per Andrea Iannone nella quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez de la Frontera: il campione di Vasto è stato protagonista di un Terribile incidente che gli impedisce di camminare per il forte dolore. Niente qualifiche per il pilota Aprilia, che è stato subito trasportato ...

MotoGp – Viñales domina la Q1 a Jerez - Pecco Bagnaia beffa un deludente Valentino Rossi : Il pilota spagnolo si qualifica alla Q2 delle qualifiche di Jerez insieme a Pecco Bagnaia, che esclude Valentino Rossi di 72 centesimi Sono Maverick Viñales e Pecco Bagnaia i due piloti che si qualificano alla Q2 delle qualifiche di Jerez, niente da fare dunque per Valentino Rossi che continua a non digerire la pista spagnola. Lo spagnolo della Yamaha chiude davanti a tutti, seguito da uno strepitoso Bagnaia che, sfruttando la scia di ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Jerez : Marquez mette tutti in fila - Valentino Rossi non si rialza [FOTO] : Il pilota della Honda chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere, precedendo la Yamaha di Viñales e la Honda LCR di Crutchlow Marc Marquez chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Jerez, fermando il cronometro sull’1:37.651. Un’ottima prestazione quella dello spagnolo, che precede la Yamaha di Viñales di soli dieci millesimi. Terza posizione per Cal Crutchlow, seguito da un grande Fabio ...

MotoGp - Jerez - Petrucci davanti nelle terze libere. Male Valentino Rossi : Jerez, Spagna, - Quarantuno millesimi separano Lorenzo da Valentino e costringeranno più tardi il pesarese alle Q1, le qualifiche dei peggiori. La terza sessione di libere sulla pista andalusa ha ...

MotoGp – Concluse le Fp3 a Jerez! Petrucci brucia Marquez : Valentino Rossi e Vinales fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci si conferma il più veloce anche dopo le Fp3 di Jerez: il pilota Ducati davanti a Marquez e ad un super Quartararo. Valentino Rossi e Maverick Vinales fuori dai migliori 10 Dopo aver chiuso al primo posto le Fp2 della giornata di ieri, Danilo Petrucci si conferma il pilota più veloce sul circuito di Jerez. La Ducati sfreccia sul tracciato spagnolo, confermando il trend positivo già fatto vedere nei test invernali. Petrucci ...

MotoGp - Fp3 Jerez – Brutta caduta per Cal Crutchlow : la moto distrugge l’air-fence - sessione sospesa! : Brutta caduta per Cal Crutchlow durante le Fp3 sul tracciato di Jerez: il pilota britannico va a sbattere contro l’air fence che si sgonfia: bandiera rossa e sessione temporaneamente sospesa per ragioni di sicurezza A circa 24 minuti dal termine delle Fp3 sul tracciato di Jerez, arriva subito la prima caduta. Lo sfortunato protagonista è Cal Crutchlow che spinge al limite la sua moto, alla ricerca del tempo che gli permetta di ...

