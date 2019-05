L' app Google Home entra nel club dei 100 milioni di download sul Play Store

Ricerca Google si arricchisce di due novità per gli appassionati di sport : Ricerca Google è uno dei servizi del colosso di Mountain View che più si caratterizzano per le novità che vengono introdotte con grande frequenza L'articolo Ricerca Google si arricchisce di due novità per gli appassionati di sport proviene da TuttoAndroid.

La pillola di navigazione dei Google Pixel "galleggia" nell'app di Google I/O 2019 : indizio su Android Q? : Potrebbe aver disseminato uno dei suoi soliti indizi, Google, su un dettaglio che potremmo ritrovare sulla versione finale di Android Q

Google apre agli sviluppatori di app per Android Automotive : si parte dalla multimedialità al Google I/O : Sul blog dedicato agli sviluppatori, Google ha anticipato una parte delle novità che saranno annunciate al prossimo Google I/O su Android Automotive

Google compie un altro piccolo passo verso il tema scuro di Android : l'app Calcolatrice vira verso il nero : Pian pianino, applicazione dopo applicazione, il tanto atteso tema scuro di Android inizia ad intravedersi all'orizzonte

Le app Android anche nel PC : Bliss OS viene ora distribuito con Google Play Store : Sono passati pochi mesi da quando vi abbiamo annunciato che il gruppo di sviluppatori riconosciuto con il nome Bliss ha pubblicato la prima versione del sistema operativo per PC basato su Android 9.0 Pie. I lavori non si sono fermati e il team ha appena diffuso un nuovo importante aggiornamento. Google, pur avendo portato il sistema

La nuova beta di app Google risolve i problemi del meteo : Il team di App Google ha rilasciato una nuova versione beta, la 9.78, risolvendo i problemi relativi al meteo di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi

Google Contatti aggiunge un'app Slice per aggiungere rapidamente un nuovo contatto : Google Contatti è la prima app Google a utilizzare un'App Slice, che permette di aggiungere più facilmente un nuovo contatto.

I Google Play Award 2019 sono alle porte - ecco le nomination delle app e delle categorie : sono ufficiali le categorie nominate per i Google Play Award 2019, i cui vincitori verranno eletti il prossimo 6 maggio.

Scoperte altre applicazioni malevole presenti sul Google Play Store scaricate oltre 30 milioni di volte : Scoperte nuove applicazioni infette da adware presenti sul Google Play Store che portavano alla visualizzazione di popup pubblicitari a tutto schermo.

L'app Google I/O 2019 aggiunge la navigazione AR e la modalità scura per Android : L'app Google I/O dedicata alla conferenza degli sviluppatori che si terrà dal 7 al 9 maggio a Mountain View è stata aggiornata per l'edizione 2019 su Android e invierà avvisi, fornirà indicazioni per i partecipanti e consentirà una pianificazione con link in livestream. La novità di quest'anno riguarda la funzione di navigazione AR denominata "Esplora I/O", probabilmente simile a Google Maps, con la quale i partecipanti verranno guidati in

Google Foto sperimenta la scheda Fotolibri nella schermata principale dell'app : Google spesso testa nuove interfacce utente e funzionalità su un gruppo più o meno ampio di utenti casuali e questa volta l'esperimento riguarda Google Foto che riceve una scheda Stampa dedicata nella barra inferiore dell'interfaccia. Probabilmente Google è intenzionata a dare maggiore risalto a questa funzionalità che offre la possibilità di creare un Fotolibro in pochi minuti e stampare i ricordi in un album con copertina rigida o

app per smettere di fumare o per il diabete scambiano dati con Google e Facebook : Big data (Getty Images) Alcune app utilizzate per smettere di fumare o per monitorare la propria salute mentale condividono i dati degli utenti con Facebook e Google, indipendentemente dal fatto che gli utenti abbiano effettuato o meno il login tramite i social network. Sebbene le applicazioni che trattano dati medici dovrebbero proteggere la privacy di loro utenti, secondo uno studio condotto da ricercatori dell'Università del New South

Nell'ultima beta di app Google il meteo non funziona : Con l'ultimo aggiornamento della versione beta dell'applicazione di Google (la v.9.72) è stato introdotto un bug che riguarda le funzionalità sulle condizioni meteo

Ecco come cambieranno Google Lens e app Google : vediamo le novità in arrivo : L'App Google 9.72 beta oscura alcune funzionalità, come i promemoria e i suggerimenti intelligenti e aggiunge alcune novità e bug. Questo aggiornamento posiziona cinque filtri nella parte inferiore dell'interfaccia di Google Lens, ognuno dei quali probabilmente attiva delle modalità specifiche dedicate a ristoranti, acquisti e traduzioni per ottenere risultati più raffinati. La Ricerca Google questa settimana ha ricevuto una nuova scheda meteo,