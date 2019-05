Il mercato degli smartwatch cresce del 48% | Apple rimane in testa

Il mercato degli smartphone è sempre più in declino ma Huawei continua a crescere : Il mercato degli smartphone continua a fare registrare numeri in diminuzione mentre Huawei continua a crescere. Samsung e Apple sono avvisate L'articolo Il mercato degli smartphone è sempre più in declino ma Huawei continua a crescere proviene da TuttoAndroid.

Anche Nubia sembra voler seguire “i Big” e lanciarsi nel mercato degli smartphone pieghevoli : Un brevetto di Nubia mostra 16 possibili design di schermi flessibili, fra cui almeno uno sarà probabilmente destinato al primo dispositivo pieghevole dell'azienda. L'articolo Anche Nubia sembra voler seguire “i Big” e lanciarsi nel mercato degli smartphone pieghevoli proviene da TuttoAndroid.

Il Dipartimento per la Casa degli Stati Uniti ha accusato Facebook di pratiche scorrette sul mercato immobiliare : Il Dipartimento per la Casa e lo Sviluppo Urbano (HUD) degli Stati Uniti ha accusato Facebook di pratiche scorrette sul mercato immobiliare, perché i suoi sistemi di personalizzazione degli annunci pubblicitari permettono di discriminare in base alla razza e al

Il mercato degli smartphone continua a rallentare e ad essere dominato da Apple e Samsung : Il nuovo report di Counterpoint non fa altro che confermare il continuo ed inesorabile declino delle vendite di smartphone nel mercato degli Stati Uniti L'articolo Il mercato degli smartphone continua a rallentare e ad essere dominato da Apple e Samsung proviene da TuttoAndroid.

NBA – Kobe Bryant incoraggia LeBron James : “non mollare! Lakers? Colpa degli infortuni - sul mercato possono…” : Kobe Bryant difende i Lakers. Il Black Mamba dà la Colpa della stagione complicata agli infortuni, confida nell’operato di Magic Johnson sul mercato e consiglia a LeBron James di non mollare Nonostante si sia ritirato da qualche stagione, Kobe Bryant è sempre rimasto vicino ai suoi Lakers. Il ‘Black Mamba’, ha assistito da tifoso alla pessima annata dei Lakers che, nonostante l’inserimento di LeBron James nel ...

I Samsung Galaxy S10 vendono bene in Cina ma il mercato degli smartphone rallenta a livello globale : Un segnale positivo per Samsung arriva dalla serie Samsung Galaxy S10 che, stando ai primi report, stanno facendo registrare buone vendite nel mercato cinese L'articolo I Samsung Galaxy S10 vendono bene in Cina ma il mercato degli smartphone rallenta a livello globale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi guida il mercato degli indossabili in Cina - davanti a Huawei e Apple : Recentemente IDC ha annunciato i dati del quarto trimestre 2018 relativi al mercato cinese dei dispositivi indossabili, il quale evidenzia che le spedizioni sono state 22,69 milioni di unità con un incremento del 30,4%. I primi cinque produttori nel mercato globale della Cina sono occupati da Xiaomi con 5,328 milioni di unità e una quota di mercato del 23,5%, Huawei al secondo posto con 4,388 milioni di unità pari al 19,4% del mercato, seguita ...

mercato mondiale degli smartphone giù anche nel 2019 - la ripresa con 5G e pieghevoli : Secondo gli analisti di Idc, il calo di vendite quest'anno dovrebbe attestarsi attorno allo -0,8%. Ma si punta sulla spinta modernizzatrice