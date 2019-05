forzaroma.info

(Di sabato 4 maggio 2019) Come riporta La Gazzetta dello Sport, domani, in occasione di Lazio-Atalanta, dovrebbe essere al suo posto, visto che per i club e per il Coni non ci sono motivi ostativi.

forzaroma : ???“Er Nocciolina” può tornare allo Stadio: “Ringrazio i tifosi” #ASRoma #rassegnastampa - TuttoASRoma : «Er Nocciolina» può tornare allo stadio: «Ringrazio i tifosi» - LAROMA24 : «Er Nocciolina» può tornare allo stadio: «Ringrazio i tifosi» #AsRoma -