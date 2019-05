Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) Ieri, venerdì 3 maggio, è andato in onda il programmafonico 105 Music & Cars, condotto da dj, uno degli speaker di105, emittente partner di Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata del suo show, lo speaker ha commentato in maniera non molto garbata unappartenente ad un attuale concorrente del talent show di Canale 5. Si tratta de 'La mia Rivelazione' diche, una volta terminato, è stato pesantemente criticato dal dj, facendo infuriare i fan del giovane aspirante tenore.Gli audio delle critiche dello speaker di105 'Ma sai che sono felice di non aver avuto le cuffie mentre c'era l'ascolto del? Questo può essere anche di 'nemici' però dai è la certezza dei fatti.di nonpiù', queste sono state le parole di Djdi105 riportate in alcuni audio pubblicati su Twitter....

katiadiluna16 : Dj Giuseppe di Radio 105 contro brano di Alberto Urso: 'Speriamo di non sentirlo più' - Maghi_98 : RT @soundsblogit: Dj Giuseppe di Radio 105 su Alberto Urso di Amici 18: 'Speriamo di non sentirlo più' - prof_giuseppe : Quindi in piena forma -