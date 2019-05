Affonda peschereccio a poche miglia da Malta | un morto e un disperso

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Franco Grilli UnUnitaliano èto a largo delle coste dia causa di una tempesta in mare. Quattro persone a bordo: due feriti, une unTragedia in mare a largo delle coste dell'isola di. Unitaliano proveniente da Siracusa èto in mare adalla costa. A bordo dell'imbarcazione, al momento del naufragio, si trovavano quattro persone. Tre di queste sono state soccorse immediatamente.Una è morta in ospedale. Un'altra invece è dispersa. I soccorsi sono stati coordinati dalle autorità marittime maltesi. Le ricerche per individuare ilsono ancora in corso. L'mento a quanto pare sarebbe avvenuto intonro alle 4 del mattino. A causare il naufragio sarebbero state le condizioni meteo avverse che hanno danneggiato in modo pesante l'imbarcazione. I membri dell'equipaggio ...

