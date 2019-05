Ubisoft ci lascia indizi sul un nuovo annuncio di Ghost Recon?

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019) Unsito web legato ad una società fittizia appartenente all'universo diè andato online, il che potrebbe essere un chiaroo di un possibile ritorno del franchise.Sul sito in questione viene citato unrelativo al prossimo 9 maggio, e mentre l'E3 si fa sempre più vicino mosse come queste non sono da sottovalutare in quanto i diversi publisher sono soliti anticipare qualcosa dei loro programmi per la fiera. Solamente l'anno scorso sempreaveva fatto qualcosa di simile con Assassin's Creed Odyssey e The Division 2, per cui la storia potrebbe ripetersi. Che siano in arrivo novità perIl sito web in questione propone anche il seguente video:Leggi altro...

