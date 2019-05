“Secondo l’autopsia | l’anatra e i suoi piccoli sono stati uccisi dalla faina” | così il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) “Il comune fa sapere ai cittadini che dall’autopsia fatta effettuare dall’assessore Mariagrazia Tartari sull’anatra uccisa nel Parco Giovanni Paolo II ieri mattina, si riporta che l’animale ed ivittime di una faina“. Questo il messaggio apparso sulla pagina Facebook del comune di Pomigliano D’Arco il 2 maggio. Insomma, una comunicazione sulla triste sorte di una famiglia di anatre e sull'”assassino”, la temibile faina. Naturalmente gli utenti siscatenati in molti commenti, alcuni molto ironici: “Bene ha fatto il Comune a convocare il medico legale. Quanto accaduto a Pomigliano deve essere chiarito completamente in ogni suo aspetto”, scrive qualcuno. “E se fosse un delitto passionale? chi siamo noi per escludere l’amore tra un’anatra e una faina?“, ipotizza un commentatore. ...

