Scienziati | plastica biodegradabile non risolve il problema dell' inquinamento

it.sputniknews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Stop cotton-fioc non biodegradabili, Realacci: per nuova economia Tuttavia, nessuno dei sacchetti è scomparso completamente con qualsiasi mezzo: tutti hanno lasciato una traccia dietro di loro. In ...

AmatiMontagnani : #PhilippeStarck #NotreDame affidata all’espressione del genio umano, #architetti e #scienziati per una visione sup… - mariopaps : Nel 1957 era un pezzetto di rete sata per la pesca. Nel 1965 era una busta di plastica. Per oltre 60 anni gli scien… -