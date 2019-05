Peste bubbonica, moglie e marito morti: scatta il panico in aereo, controlli a tappeto

Un aereo di un'imprecisata compagnia è stato messo in quarantena al suo arrivo all'aeroporto di Ulan Bator a causa dell'insorgere di un'epidemia di peste bubbonica nell'area di decollo del velivolo. Secondo quanto riporta il Mirror, un uomo e una donna sposati sono morti dopo aver contratto il morbo. L'uomo, 38 anni, nominato solo come Citizen T, la sua moglie incinta, 37 anni, si sarebbero ammalati dopo aver cacciato e mangiato marmotte contaminate, nella provincia di Bayan-Olgii, nell'estremo ovest della Mongolia, ai confini con Russia, Afghanistan e Cina. L'uomo è morto il 27 aprile e la donna è deceduta tre giorni dopo, riferisce The Siberian Times.