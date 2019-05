MUSE TRENTO * NEXT | « CHI CONTROLLERÀ L' INTELLIGENZA ARTIFICIALE? ULTIMO APPUNTAMENTO IL

Stefano Zecchi il nuovo presidente del MUSE - MUSE o delle Scienze di Trento : Stefano Zecchi Il Trentino sceglie front-man popolari per i propri musei: questo quanto meno sembra il nuovo vento a seguito delle elezioni provinciali dello scorso 2018. Il 15 febbraio 2019, il ...

MUSE di Trento. Ecco tutte le proposte per Pasqua e per i ponti primaverili! : ...due di picche e siete stanchi di cercare l'anima gemella? Forse la genetica vi può aiutare! Il protagonista di questo divertente racconto si sottopone a un test genetico per "affidare alla scienza" ...