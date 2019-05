Migranti, Salvini al Papa: “Basta parlare di porti aperti, integrazione con numeri controllati” (Di venerdì 3 maggio 2019) Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è tornato a parlare della questione Migranti durante un comizio elettorale a Fidenza: "L'integrazione è possibile solo se i numeri sono sotto controllo, e questo lo dico anche al santo padre che parla sempre dei Migranti e dei porti aperti, se ne arrivano duecentomila all’anno con i barconi è il caos".



