La Curva Sud della Juve omaggia il Grande Torino | Onore ai caduti di Superga

La corsa e la Curva Sud della politica : ... che cioé alla base di tutto non ci sia un intento razzista, diciamo che il pasticcio è stato servito e tutto è servito solo ad alimentare il coro della curva sud della politica , tra sovranisti e ...

Juve-Fiorentina - contestazione dei tifosi bianconeri : striscioni appesi al contrario in Curva Sud : Non c’è l’aria di festa, all’Allianz Stadium, nel giorno che potrebbe consegnare l’ottavo scudetto consecutivo alla Juventus. Ma neppure è affiorata alcuna contestazione particolare o silenzi del tifo, se non gli striscioni degli ultrà appesi con le scritte al contrario nella Curva Sud, per la doccia fredda dell’eliminazione dalla Champions e dopo le critiche via social di tantissimi tifosi. ...

I rapporti tesi in Curva Sud alla base dell’agguato del boss della droga a Milano : Sembra prendere sempre più corpo l’ipotesi che a monte dell’agguato ad Enzo Anghinelli, del 17 marzo scorso, ci siano i suoi rapporti al limite tra malavita e ultras milanesi. Sull’argomento torna, oggi, Repubblica, raccontando che circa un mese prima di essere ridotto in fin di vita nell’agguato milanese, Vincenzo Anghinelli era stato pestato allo stadio Meazza, dove era andato per assistere al derby. Appena passati i ...

Juventus - Curva Sud-Agnelli : nuovo striscione polemico -FOTO- : Juventus Curva SUD AGNELLI- Una nuova polemica con leggera stoccata da parte dei tifosi bianconeri al Presidente Agnelli. Un nuovo striscione alla vigilia della super sfida tra Juventus e Ajax. La Curva sud bianconero ha colto l’occasione per sottolineare gli eccessivi costi dei biglietti, evidenziando il punto di vista dei tifosi. Un messaggio chiaro e […] More

Agguato al broker della droga a Milano : le indagini seguono gli ultras della Curva Sud : A 48 ore dall’Agguato a Enzo Aghinelli emergono nuove piste. L’edizione odierna del Corriere della Sera ripercorre la vita del boss della droga, miracolosamente scampato a 4 dei 5 colpi esplosi a distanza ravvicinata alla sua macchina, uscito dal carcere nel 2016 e rientrato probabilmente nei giri di droga che lo avevano fatto arrestare. Il primo scenario sta probabilmente dentro una triangolazione tra legami vecchi e nuovi (forse ...

Tony Effe - nuovo video della rissa e prima ipotesi sui motivi : scontro con la Curva Sud : Tony Effe nell'ultima settimana è tornato prepotentemente al centro delle cronache di molte delle principali testate giornalistiche italiane, dopo la recente storia d'amore con la popolarissima influencer Taylor Mega, tanto breve quanto chiacchierata, che nei mesi scorsi aveva reso il suo nome popolare anche al di fuori dell'ambito musicale. Il motivo di questo rinnovato interesse della stampa italiana è da individuare in una rissa con lancio di ...

Salernitana - la Curva Sud Siberiano scrive alla città : 'Disertiamo per la nostra dignità' : Nelle sue coreografie spettacolari e innovative, copiate nelle metropoli stellate spettacoli di fede che conservi fotografati su ogni parete e nel tuo cuore. Nei primi cori imparati con i tuoi amici, ...

Juventus - la Curva Sud contro Agnelli : parole durissime : Juventus – Negli ultimi mesi sono stati evidenti le discrepanze tra la Curva Sud e il presidente bianconero Andrea Agnelli. Si era parlato addirittura di uno sciopero del tifo nella partita di Torino contro l’Atletico Madrid, smentito poi dalla Curva sulla loro pagina ufficiale. Adesso, nuovi attacchi e prese di posizione arrivano dalla pagina ufficiale […] More

Milan-Inter - le coreografie più spettacolari della Curva Sud nel derby : Si avvicina il derby della Madonnina tra Milan e Inter domenica 17 marzo. Lo spettacolo in campo è assicurato ma ancora di più quello in curva Sud, dove gli ultras del Milan non tradiranno le attese. Ripercorriamo le coreografie più belle degli ultimi anni. Inter 1 – Milan 3 2003-4 Milan 2 – Inter 2 1998-99 Milan 0 – Inter 0 2004-05 Milan 1 – Inter 1 2014-15 Milan 0 – Inter 0 2010-11 L'articolo ...

Curva Sud vs Agnelli : spuntano alcuni striscioni contro il presidente : Curva SUD Agnelli- Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport” continua il malcontento di alcuni tifosi della Curva sud, nella fattispecie del gruppo “Drughi”, i quali hanno colto l’occasione per sottolineare il loro disappunto nei cofronti del presidente Agnelli per il rincaro dei prezzi. Due striscioni emblematici e significativi: “Nessuna Coppa Campioni vale quanto […] More

Juve - contro l'Atletico tiferà anche la Curva Sud : sciopero sospeso : TORINO - Pericolo scongiurato. contro l' Atletico Madrid martedì sera tutto lo Stadium sosterrà la Juve , compreso il settore più caldo del tifo, quello della Curva Sud , da tempo in sciopero per il ...

Nuovo coro Milan intonato dalla Curva Sud nel match contro il Chievo – VIDEO : Desta curiosità, tra i tifosi del Milan, il Nuovo coro della Curva Sud intonato anche ieri nel match vinto contro il Chievo. I tifosi rossoneri presenti allo stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ hanno cantato il Nuovo coro poco sia poco prima l’inizio del match sia durante la partita. Queste le parole intonate dalla Curva Sud e il VIDEO: Sempre insieme a te saròSolo mai ti lasceròSono nato rossoneroDa bandito moriròCurva Sud ...