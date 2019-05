Cosa c’è stasera in TV : Piazzapulita, una partita di Europa League e qualche film di quelli da vedere se proprio non avete voglia di fare altro

Guardiola-Juventus - Cosa c’è di vero? Nessuna fantasia - il retroscena! : GUARDIOLA JUVENTUS- Pep Guardiola sulla panchina bianconera? Un’ipotesi assurda, ma non da escludere totalmente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, l’attuale tecnico del Manchester City sarebbe la prima scelta di Agnelli in caso di addio ad Allegri. L’incontro tra il presidente e l’attuale tecnico bianconero avverrà nel corso dei prossimi giorni. […] More

Cosa c’è stasera in TV : Una grande semifinale di Champions League, la diretta del concerto del primo maggio e un film di quelli leggeri: "Ben Hur"

Ettore Bassi svela Cosa c’è dietro la sua partecipazione a Ballando : Ballando con le stelle, Ettore Bassi confessa: “Mi sono chiesto se mi stessi perdendo…” E’ tornato a parlare ancora una volta del perchè ha accettato di partecipare a Ballando con le stelle 2019 Ettore Bassi che, intervistato per il settimanale Nuovo Tv, ha confessato cosa lo ha convinto a dire di si a Milly Carlucci. Mi sono dovuto costringere a guardare la proposta di Milly con curiosità e mi sono chiesto se per caso ...

Cosa c’è stasera in TV : Su Rai 1 continua la serie su L'Aquila dopo il terremoto, su Italia 1 "Le Iene Show" e su Rai Movie c'è "Novecento" di Bertolucci

Cosa c’è nel programma del Movimento 5 stelle per le Europee? : Dal 23 al 26 maggio si voterà per rinnovare il Parlamento europeo, e tra proposte elettorali e promesse, il Movimento 5 stelle è uno dei partiti che ha reso pubblico il suo programma; sul quale, in questo momento, si stanno esprimendo gli iscritti alla piattaforma Rousseau (tra le consuete incertezze sulle modalità di accesso e i dubbi sull’effettivo numero dei partecipanti) per stabile l’ordine di priorità che dovranno seguire gli ...

Cosa c’è stasera in TV : Un capitolo di Star Wars, un film western di Sergio Leone, il commissario Montalbano e i soliti programmi del lunedì

Conte-Juventus - non è finita : ecco Cosa c’è di vero! : CONTE JUVENTUS- La società bianconera non molla Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione de “Il Tempo”, la Juventus non avrebbe abbandonato ufficialmente la pista che porterebbe al ritorno in bianconero del tecnico leccese. Come trapelato negli ultimi giorni, sull’ex tecnico del Chelsea sarebbe piombata con forte insistenza la Roma. Lo stesso diretto interessato ha […] More

Napoli Comicon 2019 da record - Cosa c’è da aspettarsi per il 2020? : A poco più di dodici ore dalla chiusura ufficiale del Napoli Comicon 2019 è arrivato il momento di tirare le prime somme. Per farlo ci affidiamo ai numeri ufficiali condivisi dall'organizzazione dell'evento, che riportano di un incremento importante delle presenze nella quattro giorni che ha animato l'ultimo fine settimana, e che ha visto 160.000 visitatori affollare i padiglioni della Mostra d'Oltremare. Un vero e proprio record quello fatto ...

Cosa c’è stasera in TV : "Che tempo che fa", "Le iene," un film di e con Alessandro Gassman e "Un sacco bello", tra le varie cose

Grande Fratello : Cosa c’è tra Gianmarco e Ivana? Confronto nella notte. Leggi cosa è accaduto : È ormai sotto gli occhi di tutti la Grande intesa che c’è fra Ivana e Gianmarco del Grande Fratello 2019. Il ragazzo ha preso una mezza-cotta per la sorella di Mauro Icardi e non... L'articolo Grande Fratello: cosa c’è tra Gianmarco e Ivana? Confronto nella notte. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cosa c’è stasera in TV : "L'era glaciale 2", un film com Miss Marple e i soliti "Ballando con le stelle" e "Amici", tra le varie cose

Cosa c’è stasera in TV : I soliti programmi del venerdì, film per molti gusti e le nuove puntate della quarta stagione di “Gomorra”

Conte-Juventus - Cosa c’è di vero? Retroscena e dettagli : CONTE JUVENTUS- La Juventus si prepara a valutare attentamente il suo prossimo futuro anche in chiave mercato. Dopo il match contro l’Ajax, Agnelli e lo stesso Allegri hanno confermato la chiara intenzione di continuare insieme, ma tutto potrebbe decidersi solamente a fine stagione. Bisognerà capire e valutare attentamente tutto. Allegri dovrà fare i conti con […] More