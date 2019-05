Bonucci calpesta ancora il Milan | “non ero lucido quando ho deciso di firmare”

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Leonardoè tornato a parlare nuovamente del suo passaggio dalla Juventus aldue estati fa Leonardonon si può certo definire come uno dei calciatori più amati dalla tifoseria del. Il suo passaggio brevissimo in rossonero è stato condito da dichiarazioni che di certo non sono state gradite ai supporteristi, nelle ultime ore ne è arrivata un’altra sempre molto pungente. Durante la trasmissione ‘A raccontare comincia tu’ condotta da Raffaella Carrà, il calciatore della Juventus ha dichiarato: “La lite con Allegri? Noi venivamo dall’esperienza di Matteo è stato un anno intenso e ho vissuto delle cose contro di me. Non ne potevo più e sentivo che mancava qualcosa. Poi ho capito che non eroal 100%. L’anno almi ha fatto crescere, poi ho avuto la fortuna di potere tornare“. I tifosi bianconeri hanno ...