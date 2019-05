Bandiere Blu | la Liguria è in testa con 30

Bandiere Blu 2019 - sono 183 : dodici le new entry : sono 183 i Comuni italiani che danno sul mare che nel 2019 hanno ottenuto la Bandiera Blu, 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno: sono 12 i nuovi ingressi, mentre 4 sono usciti. Le Bandiere Blu sono andate anche a 72 approdi turistici. Lo ha reso noto questa mattina a Roma la Foundation for Environmental Education, l’organizzazione internazionale no-profit con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per ...

Bandiere Blu 2019 - l'elenco : chi entra - e chi esce - : Salgono a 183 le Bandiere blu nelle nostre coste, otto in più rispetto allo scorso anno. Con il ritorno della bella stagione, si riaccende l'assegnazione del riconoscimento de lla Fee , Foundation for ...

Bandiere Blu in aumento - 183 in tutta Italia : la Liguria in testa con 3 new entry : Ben 183 i Comuni Italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu, sono 8 in più rispetto ai 175 dello scorso anno: 12 i nuovi ingressi e 4 le uscite. Le Bandiere blu sono andate anche a 72 approdi turistici. E’ stato reso noto dalla oggi a Roma dalla Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale no-profit, con sede in Danimarca, che promuove le buone pratiche per l’educazione ambientale e da il riconoscimento. Il ...

Bandiere Blu 2019 : le migliori spiagge italiane : Massa, ToscanaRagusa, SiciliaTeulada, Cagliari, SardegnaSassari, SardegnaBadesi, Olbia, SardegnaCarovigno, Brindisi, PugliaCeriale, Savona, LiguriaLevanto, La Spezia, LiguriaSan Mauro del Cilento, Salerno, CampaniaPraia a Mare, Cosenza, CalabriaPolicoro, Matera, BasilicataSilvi, Teramo, AbruzzoCapo Testa, Santa Teresa di Gallura, SardegnaPalinuro, Salerno, CampaniaAnacapri (Campania)Caprera (Sardegna)Fossacesia (Abruzzo)Piombino - Parco Costiero ...

Bandiere Blu - sono 385 le spiagge al top : 11.30 Bandiere Blu,crescono i comuni premiati, rimangono sostanzialmente stabili le spiagge e gli approdi. Fuori Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rodi Garganico e Melendugno. Dentro località come Pisticci,Villapiana,Anzio, Imperia o Sanremo.Dodici nuovi ingressi per le spiagge e 6 new entry fra gli approdi (Marina di Loano, Porto turistico di Rodi Garganico, Venezia Certosa Marina) sono 183 i comuni rivieraschi premiati, 72 gli ...