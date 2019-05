Alitalia | sì del Carroccio all' ingresso di Atlantia | i soci coperti di Di Maio

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessuna soluzione. Governo verso una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Sconti Alitalia in vista delle elezioni europee : In occasione delle elezioni europee, che si terranno il 26 maggio 2019 , Alitalia consentirà agli elettori che si recano nella propria residenza per votare di fruire di uno sconto sul biglietto dei ...

Alitalia - due anni dal fallimento. E i commissari studiano l'ennesimo rinvio della scadenza dei termini : ROMA - Dovrebbe arrivare oggi la decisione dei commissari Alitalia sull'ennesimo rinvio dei termini per la presentazione delle offerte vincolanti scaduti due giorni fa. Non ci sono grosse novità ...

FS chiede la proroga della proroga - i tempi per Alitalia si allungano ancora. Lega attacca Di Maio : "Fai presto" : Quando si parla di Alitalia, il tempo sembra allargarsi e restringersi a piacimento dei soggetti coinvolti. Non c'è scadenza che tenga e nemmeno quella odierna (sulla presentazione del consorzio e dell'offerta vincolante) è stata rispettata. Ormai, sembra quasi che non se ne stupisca più nessuno.Intorno al governo - soprattutto al vicepremier Luigi Di Maio che ha in mano il dossier - il cerchio si sta però ...

Alitalia - Di Maio : si valutano altre offerte oltre Fs-Delta - no notizie negative : Per il salvataggio di Alitalia sono in corso di valutazione altre offerte oltre a quella del blocco Ferrovie dello Stato-Delta, che prevede la partecipazione del ministero dell'Economia.

Crisi Alitalia - indetto sciopero del trasporto aereo il 21 maggio : Crisi Alitalia, indetto sciopero del trasporto aereo il 21 maggio Secondo fonti sindacali, il settore si fermerà per 24 ore a causa delle difficoltà del settore e della Crisi che sta attraversando la compagnia Parole chiave: digitall ...

Alitalia - sciopero del trasporto aereo il 21 maggio : ROMA - sciopero di 24 ore del trasporto aereo il prossimo 21 maggio. Lo hanno deciso, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporti. Le ...

Risparmiatori - Alitalia - imprese : ecco il testo del decreto crescita : Dalle norme sui Risparmiatori a quelle su Alitalia al pacchetto pro imprese: è pronto il decreto crescita bollinato dalla Ragioneria e in attesa della firma del capo dello Stato....

Alitalia - verso proroga della scadenza per l’offerta di Fs. Ipotesi Atlantia come quarto socio : L'estensione del termine sarà decisa dai commissari, dopo aver consultato il governo e il ministero dello Sviluppo economico in particolare, che vigila sulle procedure di amministrazione straordinaria. Manca un socio per completare la squadra formata da Fs, Delta e Tesoro: l’Ipotesi più accreditata è quella di Atlantia ma bisogna convincere il M5S. Il cda delle Fs «ha preso in esame il tema della proroga del termine», spiega un ...

È sempre più probabile che i tempi del salvataggio di Alitalia si allunghino : Nella 'Nuova Alitalia' entrerebbe anche il ministero dell'Economia con il 15%, ingresso consentito dalle norme predisposte nel decreto Crescita approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri. ...

Alitalia - Di Maio : stanno arrivando offerte da privati - presenza massiccia dello Stato : ... con la partecipazione diretta del ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ferrovie dello Stato nella compagine societaria'. Lo scrive il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, su ...