Usa,immigrato 16enne muore in ospedale

Undel Guatemala di cui non è stato rivelato il nome,è morto in Texas mentre era detenuto dagli agenti di frontiera. E' il terzo migrante minorenne deceduto negli Usa negli ultimi cinque mesi dopo essere stato preso in custodia dagli agenti. Ilè deceduto al Texas Children Hospital di McAllen dopo alcuni giorni di terapia intensiva. Le cause della morte non sono note. Era stato portato il 20 aprile dagli agenti per l'immigrazione nel centro gestito dall'organizzazione no profit Southwest Key.(Di giovedì 2 maggio 2019)