U&D | Simona sul web | ' Io e Stefano non siamo fidanzati ma al cuore non si comanda'

Simona Bosio dopo l'abbandono da U&D si sfoga : 'Io e Stefano Pastore non siamo fidanzati' : Stefano Pastore nelle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne è stato più volte al centro dell'attenzione, accusato da diverse dame di essere falso. Il cavaliere ha avuto la possibilità di uscire con Gemma Galgani, Simona Bosio e con Barbara De Santi. Le uscite con le tre donne sono andate male e Barbara, in particolare, lo ha accusato di essere interessato alle telecamere e non a trovare l'amore. Gianni Sperti ha fomentato i dubbi, ...

U&D - Simona parla della rissa con Barbara : 'Hanno tagliato l'aggressione intera' : Nel corso della precedente puntata del trono over di Uomini e Donne è accaduto davvero di tutto. Due esponenti del parterre femminile sono venute alle mani, stiamo parlando di Barbara e Simona. La De Santi era seduta al centro dello studio per parlare della sua frequentazione con Daniele. La dama, però, ha chiamato in causa anche Simona e da lì è scoppiata la bufera. Quest'ultima ha accusato Barbara di aver pubblicato una foto molto osé sui ...

U&D Trono Over : i due corteggiatori di Simona arrivano quasi alle mani : Durante la registrazione di mercoledì 24 aprile del Trono Over di Uomini e Donne si sarebbe sfiorata la rissa tra due cavalieri, Michele e Armando. Stando a quanto anticipato da "Il Vicolo delle News", i due avrebbero discusso per Simona, la donna che entrambi stanno corteggiando e frequentando. La discussione sarebbe iniziata per alcuni messaggi inviati alla dama, e da quel momento sarebbero volate parole grosse, con i due uomini che sarebbero ...

U&D - Simona Bosio scrive : 'Sono uscita dal programma - hanno tagliato l'aggressione intera' : Il duro faccia a faccia che hanno avuto due protagoniste di Uomini e Donne l'altro giorno, ha spinto una di loro a prendere una drastica decisione: Simona Bosio, dopo essersi scontrata pesantemente con Barbara De Santi in studio, ha usato i social network per annunciare il suo addio definitivo al Trono Over. La dama del parterre, inoltre, ha raccontato ai suoi fan che gran parte dell'aggressione che ha subito dalla professoressa, sarebbe stata ...