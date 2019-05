' Sì | sono fascista' | parla l' editore del libro di Salvini

Torino - Salvini contestato : “Fascista” - “avete rotto - non ci sono fascisti”. E il Pd diffonde la foto della piazza : “Un flop” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha fatto tappa a Biella e Torino per le elezioni amministrative, nel primo caso, e per le Regionali nel secondo. Nelle due piazze è stato contestato da un gruppo ristretto di persone. Ma a fare notizia, l’indomani, è la foto di piazza Carlo Alberto diffusa dagli esponenti del Pd locale: “I torinesi non bevono le favole di Salvini, un migliaio di persone scarso per lui” ha scritto Stefano ...

Liberazione - Gino Strada : Salvini è fascista - sono contento non abbia celebrato il 25 aprile : Il fondatore di Emergency Gino Strada, intervistato sulla Festa della Liberazione, durante il corteo di Milano, ha detto: "Di Salvini non penso niente, spero solo che si tolga dai coglioni. È un fascista e vuoi che festeggi il 25 aprile?"Continua a leggere

Striscione fascista tifosi Lazio - Tajani : “Il calcio e la politica sono due cose diverse” : Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, a margine della manifestazione al cimitero del Commonwealth di Roma, ha commentato gli episodi di Milano riguardanti lo Striscione fascista esposto dai tifosi della Lazio prima della sfida di Coppa Italia di ieri sera. Ecco le sue parole. “Non ci sono commenti. Il calcio dovrebbe essere un’altra cosa, non è una manifestazione politica. Non mi sembrano cose di buon gusto, ...

«Onore a Mussolini» - striscione neofascista : identificati 19 ultrà della Lazio e tre dell'Inter. Il club biancoceleste : «Non sono i nostri valori». Cori razzisti contro Bakayoko a San Siro : Uno striscione choc alla vigilia del 25 aprile: «Onore a Benito Mussolini». Ad esporlo è stato un gruppo di tifosi della Lazio, in trasferta a Milano, insieme ad alcuni esponenti...

Festa Liberazione - quando Matteo Salvini diceva : “Io antifascista? Non sono anti - oggi sono pro” : In un'intervista del 2015 ai nostri microfoni Matteo Salvini, che allora era già segretario della Lega, spiegava perché non avrebbe partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile: "Non mi definisco antifascista, perché quelli che si dicono tali sono gli stessi che poi impediscono alla Lega di parlare nei comizi nelle piazze".Continua a leggere

Caio Giulio Cesare Mussolini candidato alle europee con Fratelli d'Italia : «Non sono fascista» : Leggi anche Lo Ius Soli secondo Attilio Fontana e Giorgia Meloni: come funziona nel mondo europee, l'endorsement del leader del Family Day a Giorgia Meloni La nuova replica, con maschera, della ...

Il bisnipote del Duce : «Io - terzo Mussolini in politica : Dio - patria e famiglia - ma non sono fascista » : Lei è il terzo Mussolini che si butta in politica. Ora sua cugina Alessandra, lasciata Forza Italia, è senza partito... «Abbiamo seguito due percorsi diversi. Io mi avvicino adesso alla politica e ...

Ultimo : «Mi hanno dato del coatto - fascista - omofobo - ma non sono niente di tutto questo» : UltimoUltimoUltimoUltimoUltimoIn Fateme canta’, uno dei brani dell’album Colpa delle favole che pubblica venerdì 5 aprile, ammette che quando parla sbajo i modi, i toni e anche i tempi. «Chi più chi meno, siamo furbi, ci aggiustiamo a seconda di chi abbiamo di fronte; io no: reagisco di pancia, sbrocco», dice a Vanity Fair il cantautore Ultimo, finito nelle polemiche all’Ultimo Festival di Sanremo dopo che, vincitore al televoto con il brano I ...

Ultimo : "A Sanremo sono stato strumentalizzato. Mi hanno dato del coatto - fascista - omofobo : non sono questo" : "Chi più chi meno, siamo furbi, ci aggiustiamo a seconda di chi abbiamo di fronte; io no: reagisco di pancia, sbrocco". Ultimo, dopo aver conquistato il secondo posto al Festival, non ha usato mezzi termini per testimoniare il suo disappunto nei confronti della sala stampa e del meccanismo del televoto. In un'intervista a Vanity Fair, il cantante spiega che fa parte del suo carattere rispondere d'istinto, ma respinge le critiche che lo ...

Congresso Verona - Gandolfini : “Secondo mia figlia sono retrogrado e maschilista? Il fascista lascia libertà di pensiero” : “Il Congresso delle Famiglie? Un evento da Medioevo, maschilista e retrogrado”. Maria Gandolfini, figlia 36enne del leader del Family Day Massimo Gandolfini, è tornata sul Congresso di Verona in un’intervista video a TpiNews. “Mio padre vuole che io bruci all’inferno perché sono separata. Mi considera un mostro. Lui ritiene che la mia famiglia sia da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi. Da lui non ho mai ricevuto amore. Io ...

Due persone sono state arrestate per l’aggressione a un giornalista e a un fotografo durante una manifestazione neofascista a Roma - lo scorso gennaio : Giuliano Castellino, esponente del gruppo neofascista Forza Nuova, e Vincenzo Nardulli, che fa invece parte del movimento neofascista Avanguardia Nazionale, sono stati arrestati per l’aggressione a un giornalista e un fotografo dell’Espresso durante una manifestazione neofascista a Roma, lo scorso gennaio. Castellino

Ho 18 anni - sono fascista e voto Matteo Salvini : Scuole, quartieri, centri sociali. Dalla Lombardia alla Sicilia. Così il partito stringe un patto sotterraneo con l’estrema destra per portare i voti delle nuove generazioni a Salvini. In nome del sovranismo A chi il sindaco? A noi! A Verona sboccia l'amore tra la Lega e l'estrema destra"