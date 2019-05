Lega Filo D’Oro | da bimbi a dopo di noi

ilfogliettone

(Di giovedì 2 maggio 2019) Offrire un'accoglienza stabile alle persone adulte sordocieche per rispondere alla domanda impellente dei genitori sul "di noi", riabilitare un numero sempre maggiore di persone diminuendo le liste di attesa per le valutazioni del Centro Diagnostico e aumentando i posti disponibili per i bambini che devono impostare il prima possibile un trattamento educativo-riabilitativo personalizzato. Continuare ad estendere la presenza delladeld'Oro in un numero crescente di regioni italiane attraverso i Servizi Territoriali che svolgono un importante ruolo ponte tra le famiglie e gli enti attivi sul territorio di residenza e coinvolgono genitori e ragazzi in attività educative e di svago. Sono questi gli obiettivi della campagna per il 5x1000 delladeld'Oro per aiutare l'Associazione a restituire a chi non vede e non sente un contatto con il mondo. Per destinare il ...

