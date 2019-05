Enti locali | Castelli | ' pagamenti per investimenti in aumento anche ad aprile'

Domani - Martedì 30 Aprile Nord : In prevalenza poco nuvoloso o velato - salvo locali annuvolamEnti : Roma - Domani, Martedì 30 Aprile Nord: In prevalenza poco nuvoloso o velato, salvo locali annuvolamenti al pomeriggio sulle Alpi orientali, senza fenomeni rilevanti. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 21. Centro: Variabilità sulle zone interne e sulla Dorsale con rischio di rovesci o temporali nel pomeriggio; prevale il sole altrove. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20. Sud: Nuvolosità variabile associata a rovesci ...

Riforma Enti locali - scontro su province : 17.34 E' polemica sulle province, dopo quanto riportato dal 'Sole 24 Ore' che anticipando la bozza delle linee guida sulla Riforma degli Enti locali afferma: Lega e M5S sono al lavoro per ripristinare le vecchie province. Immediata la reazione del vicepremier Di Maio: "Le province si tagliano", via ogni "poltronificio".E fonti M5S: è una Riforma "portata avanti dalla Lega", il M5S "non è d'accordo". Il sottosegretario Candiani,Lega: preservare ...

Radio Padania rinuncia a 115mila euro di contributi pubblici alle emittEnti locali : decisivo il braccio di ferro con M5s : Una mail inviata nella notte tra il 17 e il 18 aprile alla pec del ministero dello Sviluppo Economico. All’interno un messaggio semplice: Radio Padania rinuncia ai 115mila euro che le spettavano dopo la richiesta di accedere al Fondo Mise per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione per l’anno 2017 riservato alle emittenti Radiofoniche locali. A darne notizia è stata Repubblica, che a inizio gennaio aveva ...

Corte dei Conti si riduce il disavanzo degli Enti locali : Il numero di Enti locali in situazione di disavanzo di competenza si e' ridotto. E' il risultato dell'indagine Sezione delle Autonomie Corte Conti

Enti locali - Cisl Fp non firma il contratto decentrato al Comune di Palermo : : "Mistificando sui rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze - proseguono Amiri, Basile e il gruppo Rsu - l'amministrazione fa cassa decurtando le risorse dal fondo a decorrere dal 2018 e ...

Enti locali - Conte : firmerò il decreto per la centrale di progettazione : Il premier Giuseppe Conte firmerà un decreto per dare il via alla centrale di progettazione per gli Enti locali. Si tratta di un provvedimento che andrà a vantaggio anche dei centri più piccoli che ...

Dl crescita : assunzioni in Enti locali : ANSA, - ROMA, 6 APR - assunzioni più facili negli enti locali. Già dal 2019 nelle Regioni e nei Comuni il numero delle nuove entrate non sarà più vincolato a quello delle uscite, dei pensionamenti, ma ...

IncEntivi auto : Mise - bonus elettrico cumulabili con quelli locali. In arrivo decreto attuativo : ROMA - Una buona notizia per chi decide di cambiare auto e passare ad un modello elettrico. La norma contenuta nella legge di Bilancio sugli Incentivi alle auto elettriche stabilisce 'esclusivamente' ...

Condono - anche gli Enti locali rottamano le cartelle. Multe - tasse - Imu - Tasi - ecco chi gode e cosa non paga : Aumentano le tasse locali , c'è l'ombra del' aumento Iva a luglio ma qualche contribuente italiano a breve potrebbe ricevere una gradita sorpresa. Il governo deve fare cassa e come ricorda il Giornale ...