Traffico Roma del 01-05-2019 ore 15 | 30

(Di mercoledì 1 maggio 2019) VIABILITÀMERCOLEDÌ 1 MAGGIOORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST. SCARSO IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO ANCHE ILIN CITTÀ. NELLA ZONA BORGHESIANA, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, ALTEZZA VIA MUSSOMELI. A TOR DI QUINTO RIAPERTA VIA LUIGI BODIO, PRECEDENTEMENTE CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA GIUSTINO FORTUNATO E CORSO DI FRANCIA. TORNA COME OGNI ANNO IL “CONCERTONE” DEL PRIMO MAGGIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI. FINO AL TERMINE DELL’EVENTO CHE SI CONCLUDERÀ IN TARDA SERATA, SONO CHIUSE ALPIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, PIAZZA SAN GIOVANNI IN ...

