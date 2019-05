Il Brescia torna in Serie A | i complimenti di Salvini

Il Brescia fa festa : il club lombardo torna in Serie A dopo otto anni : Marco Gentile Il Brescia di Corini torna in Serie A dopo otto anni passati nella Serie cadetta. Decisiva la vittoria di misura sull'Ascoli: lombardi promossi con due turni d'anticipo Il Brescia di Massimo Cellino, allenato egregiamente da Eugenio Corini, è riuscito a tornare in Serie A dopo ben otto stagioni passate in Serie B. La vittoria sull'Ascoli, per 1-0 con la firma di Dessena ,ha permesso così ai lombardi di ottenere la ...

Calcio - Serie B 2019 : Brescia-Ascoli 1-0 - le rondinelle tornano in Serie A dopo 8 anni : E’ festa grande al Rigamonti per il ritorno in Serie A del Brescia di Eugenio Corini. Grazie ad una marcatura di Daniele Dessena, giocatore acquistato nella sessione di marcato invernale, le rondinelle si sono imposte nel match valido per il 36° turno del campionato cadetto contro l’Ascoli 1-0 nell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Con questo successo e dopo il pari del Palermo ed il sorprendente ko del Lecce, i ...

Il Brescia fa festa - dopo 8 anni torna in serie A : ROMA - Una promozione inattesa ma non certo casuale. Grazie al successo di misura contro l'Ascoli, 1-0, il Brescia conquista la promozione in serie A con due giornate di anticipo. dopo 8 anni Brescia ...

Zanotti torna a Brescia : "Se non fosse stato pagato un riscatto non sarei qui" : L'imprenditore rapito in Siria nel 2016 racconta la prigionia nelle mani di militanti di Al Qaeda e la fine di un incubo

Basket - Serie A 2019 - 25^ giornata : Cantù rischia nel finale - ma batte Brescia e torna a vincere dopo due sconfitte : dopo una giornata in cui, nel Basket italiano, è successo letteralmente di tutto, a chiudere i battenti (ma non il 25° turno, che finirà con Avellino-Trieste di martedì) ci pensa l’Acqua S.Bernardo Cantù, che batte per 82-76 la Germani Basket Brescia nel posticipo serale. Nella formazione allenata da Nicola Brienza è ancora importante la prova di Frank Gaines, che dopo i 44 punti del derby ne mette a segno 24. Bene anche Tyler Stone (14 e ...

Zanotti tornato a Brescia : E' tornato a Brescia Sergio Zanotti, l'imprenditore rapito in Siria tre anni fa e liberato nella giornata di venerdì. L'uomo ha risposto ieri alle domande dei magistrati a Roma che intendono fare ...

Cars & Coffee Brescia 2019 – Torna l’evento più importante per gli amanti delle dreamcar : L’appuntamento di Brescia è solo il primo del circuito di eventi firmati Cars & Coffee in programma per il 2019 e rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello nel panorama del mondo automotive italiano Manca davvero poco alla quinta edizione di Cars & Coffee Brescia, in programma per la giornata di domenica 7 aprile 2019. Gli appassionati di auto che già conoscono l’evento, vivono l’arrivo dell’appuntamento di aprile con ...

«Brescia - sei nel mio cuore e tornare sarà un'emozione» : Separarsi e non dirsi addio: il legame è troppo forte. Ritrovarsi una, due, tre volte. A Marco Zambelli è già capitato di incontrare il Brescia, il suo Brescia: la squadra della sua città, della sua ...