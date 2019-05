firenze.repubblica

(Di mercoledì 1 maggio 2019) In trecento 300, con le biciclette, i fattorini delle consegne online hanno sfilato il 1per le vie del centro di Firenze nel, organizzato dal sindacalismo di base, Cobas, Cub, Usi, e da ...

rep_firenze : I riders fiorentini il 1 Maggio in corteo per protestare [news aggiornata alle 15:28] - firenzesulweb : I riders fiorentini il 1 Maggio in corteo per protestare -