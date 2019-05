Da Milano l’Inter vuole Hysaj

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : vantaggio ospite all’intervallo (40-43) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

Milano. Oggi 25 aprile si celebra l’International girls in ICT day : STEMintheCity, iniziativa del Comune di Milano per avvicinare le nuove generazioni, in particolare le ragazze, alle discipline STEM, sostiene l’International

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : 38-33 all’intervallo! Germani opera il sorpasso : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Germani Basket Brescia – A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la giornata #27 del campionato di Serie A. Manca sempre meno alla fine del torneo, prima dei playoff: un derby lombardo di vitale importanza, soprattutto per i padroni di casa, a -4 dall’ultimo posto disponibile: Milano avrà nuove difficoltà? L’Olimpia Milano vede il traguardo vicino: capolista sin da inizio anno, dopo un ...

LIVE Varese-Milano basket - Serie A in DIRETTA : vantaggio di Varese all’intervallo (45-37) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Openjobmetis Varese-Olimpia Milano, sfida valevole per la 26a giornata della Serie A di basket. Il turno di campionato si apre con una grande classifica della pallacanestro italiana, tra due squadre che hanno fatto la storia e divise da una storica rivalità. Milano sta vivendo il peggior momento della sua stagione. Dopo l’eliminazione in Eurolega, l’Olimpia è crollata anche al Forum contro ...

Nainggolan senza filtri : ”Prima di venire all’Inter sapevo già com’era Milano” : Disamina onesta la conferenza stampa che Radja Nainggolan fa al Corriere dello Sport. Il belga torna a parlare dopo lungo tempo e lo fa, come sempre, senza filtri.“Ho avuto alcuni infortuni e sicuramente l’annata poteva andare meglio. Mi ha condizionato lo stop durante il precampionato: non è stato un problema leggero, ma in una zona delicata come il retto femorale della coscia sinistra. Se avessi svolto una preparazione fisica ...

Walter Nudo ricoverato a Milano in attesa dell’intervento al cuore : Walter Nudo, dopo 12 ore di viaggio da Los Angeles, è finalmente arrivato a Milano dove verrà sottoposto a degli accertamenti clinici prima dell'intervento al cuore. Il vincitore del Grande Fratello Vip due giorni fa è stato colpito da un malore. Walter Nudo si trovava in un ristorante di Los Angeles per un incontro di lavoro quando ha perso la conoscenza. Dopo essere stato trasportato all’ospedale più vicino di Beverly Hills, la risonanza ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Serie A basket 2019 in DIRETTA : vantaggio sassarese all’intervallo (39-47) : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, match valevole per la 25a giornata della Serie A di basket. Cancellare la delusione europea e fare punti per i playoff. In questo modo le due squadre di apprestano a vivere il match del Forum, nell’ennesimo capitolo di una rivalità che ha acceso le ultime stagioni di campionato. Milano è reduce dalla delusione di Istanbul, con il ko contro ...

LIVE Efes Istanbul-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese all’intervallo (42-53) : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano, match valevole per la 30a ed ultima giornata della stagione regolare di Eurolega. E’ la sera della verità per l’Armani Exchange, che si gioca in Turchia l’ultima possibilità di qualificarsi ai playoff. Milano è obbligata a vincere, perchè una sconfitta eliminerebbe l’Olimpia. Con un successo le possibilità dei milanesi di accedere ai ...

Vino : la Milano wine week punta all’internazionalità : Milano, 2 apr. (Labitalia) - Dopo l’anteprima in terra tedesca, in occasione di ProWein, il palin[...]

After film - gli attori a Milano : prima il firmacopie poi l’intervista a Verissimo : Gli attori di After in Italia, firmacopie e Verissimo: dove e quando A poche settimane dall’uscita del film di After, gli attori protagonisti sbarcano in Italia. Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford – rispettivamente Hardin e Tessa – saranno a Milano il prossimo venerdì 29 marzo. Gli Hessa incontreranno i fan tramite un firmacopie organizzato presso […] L'articolo After film, gli attori a Milano: prima il firmacopie ...

Derby di Milano : sorride l’Inter - scavalcato il Milan. Rossoneri a -2 : Derby di Milano: sorride l’Inter, scavalcato il Milan. Rossoneri a -2 È l’Inter ad aggiudicarsi il Derby numero 170 (in Serie A) della storia della Milano calcistica. Gran partita dei nerazzurri che hanno dominato nel primo tempo, subendo la reazione dei “cugini” solo nell’ultimo quarto d’ora della ripresa. Il Milan ha avuto la forza di crederci fino all’ultimo ma ha pagato la poca incisività dei ...

Derby di Milano all’Inter : i nerazzurri vincono 3-2 - rossoneri sorpassati in classifica : Controsorpasso dell’Inter ai danni del Milan: i nerazzurri si aggiudicano il Derby della Madonnina con il risultato di 3 a 2 e si riportano nuovamente al terzo posto in classifica, scavalcando di due punti proprio la squadra di Gattuso. Dopo un primo tempo non all’altezza (è come se il Milan fosse rimasto negli spogliatoi), i rossoneri riescono a salire di tono nella ripresa. Ciò non è bastato, tuttavia, ad evitare una meritata ...

L’Inter ha vinto il derby di Milano ed è tornata terza in classifica : L’Inter ha battuto 3-2 il Milan nel 192esimo derby di Milano, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Data sfavorita in partenza, con due titolari assenti e un centrocampo non in piena forma, l’Inter ha saputo comunque disputare una

LIVE Olimpia Milano-Olympiacos - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : secondo quarto orribile per Milano - parità all’intervallo (23-23) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valevole per la 26a giornata di Eurolega. E’ la partita con la P maiuscola per la squadra di Simone Pianigiani, uno scontro diretto che vale una stagione intera, dentro o fuori per i playoff. Milano ed Olympiacos sono appaiati in classifica e dunque la vittoria questa sera vale doppio, anche perchè l’Olimpia ha vinto al Pireo all’andata di diciannove ...