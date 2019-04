Psg | parla il tifoso colpito da Neymar con una manata | “non ho insultato nessuno”

calcioweb.eu

(Di martedì 30 aprile 2019) “Non l’ho, ho soltanto detto ai calciatori, a Verratti, a Buffon, ad altri e non solo a lui, che non hanno giocato”. Sono le parole di Edouard, ilcon unadadopo la finale di Coppa di Francia tra Psg e Rennes. “Gli addetti alla sicurezza del Psg sono venuti da me, mi hanno detto che avrebbero sistemato tutto, avevo un taglio al labbro e mi usciva sangue dal naso”, la versione viene però smentita dai video diffusi in rete dove si sentono gli insulti per Buffon (“Pagliaccio”) e Verratti (“Razzista”) e: “Impara a giocare a calcio”.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo Psg,ildacon una: “non honessuno” CalcioWeb.

CalcioWeb : #Psg, parla il tifoso colpito da #Neymar con una manata: - MatteoTomb : Alla fine #Conte un giorno va alla #Roma, l'altro parla col #Milan, ma attenzione: da mesi aspetta l'#Inter, mentre… -