Manduria | le torture degli orfanelli

(Di martedì 30 aprile 2019) Emanuela Carucci L'uomo, un 66enne, è morto dopo diciotto giorni di ricoveroSolitudine da un lato e uso distorto del web dall'altro sono le concause che hanno portato alla morte di Antonio Stano, l'uomo di 66 anni che ha perso la vita a, un Comune in provincia di Taranto, in seguito alle aggressioni da parte di una baby gang.Sono quattordici le persone iscritte nel registroindagati. Hanno tutte un'età compresa tra i 16 e i 17 anni. Questa mattina sono stati fermati in otto, ritenuti responsabili delle aggressioni. Sputi, calci, bestemmie, insulti è quello che l'anziano ha dovuto subire da parte della baby gang. Il procuratore capo della Repubblica di Taranto, Carlo Maria Capristo, li ha definito "Microcriminali organizzati".Tanti i video e gli audio che ora sono al vaglio della polizia. I reati contestati dalla procura di Taranto a caricootto che ...

nipotinadiPutin : RT @Giovanni_Diraco: Si parla di giovani di cosiddetta 'buona famiglia' di #Manduria, della provincia di #Taranto, non di criminali incalli… - Giovanni_Diraco : Si parla di giovani di cosiddetta 'buona famiglia' di #Manduria, della provincia di #Taranto, non di criminali inca… - Primapressit : Caso Manduria: otto fermati (sei sono minori) per le torture inflitte ad Antonio Cosimo Stano -… -