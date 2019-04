Half-Life VR | probabile annuncio questa settimana?

Annunciato Valve Index - il visore per la realtà virtuale della casa di Half-Life : La realtà virtuale secondo la casa di Gabe Newell ha un nome: Valve Index. La compagnia americana, proprietaria della piattaforma per l'acquisto di giochi in digitale Steam e amatissima dai fan per aver dato vita alla saga di Half-Life, ha quindi finalmente alzato il sipario sul suo visore VR. Un annuncio che arriva dopo diversi mesi di rumor e speculazioni, che ci avevano regalato anche le possibili prime immagini del casco in lavorazione nelle ...

Half-Life VR sta per diventare realtà? Spuntano dei riferimenti in DOTA 2 : Solo nella giornata di ieri si è parlato di Half-Life Tactics, un presunto progetto per Switch poi cancellato per motivi non meglio precisati. Oggi si torna a parlare di Half-Life ma di un titolo che in realtà potrebbe effettivamente essere presentato nei prossimi giorni, magari durante la GDC 2019.Come riportato da UploadVR, Valve News Network ha pubblicato un nuovo video in cui rivela la presenza di riferimenti a Half-Life VR con il nome in ...