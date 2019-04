Formula 1 | il GP di Monza è salvo!

Formula 1 - Il GP d'Italia resta a Monza : trovato l'accordo : Buone notizie per il futuro del Gran Premio dItalia a Monza: lAutomobile Club dItalia e il detentore dei diritti commerciali della Formula 1 hanno fatto sapere di aver raggiunto unintesa di massima per il nuovo contratto che permetterà al Tempio della Velocità di mantere la sua corsa storica almeno fino al 2024.Contratto per un quinquennio. Proprio oggi, il Consiglio Generale dellACI ha dato mandato al presidente Angelo Sticchi Damiani di ...

Formula 1 : Gp Italia. intesa di massima per conferma Monza fino al 2024 : Aci e Formula 1 hanno raggiunto un'intesa di massima per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al Gran Premio

Formula 1 - gran premio di Monza resta in calendario. Accordo trovato fino al 2024 : L’Italia continuerà ad avere il suo gran premio di Formula 1 sullo storico circuito di Monza. È stata infatti raggiunta un’intesa di massima sugli aspetti economici del contratto di collaborazione tra l’Automobil club d’Italia e Liberty Media (proprietaria della Formula 1) che riguarda per il prossimo quinquennio. Le monoposto più veloci al mondo torneranno a Monza fino al 2024 e in questo modo il circuito riuscirà a festeggiare i suoi ...

Formula 1 - intesa sul Gp di Monza : 12.52 Fugati i dubbi sul futuro del Gran Premio di Monza. Aci e Formula 1 hanno raggiunto un'intesa di massima sugli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al Gp d'Italia per il quinquennio 2020-2024. Il Consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia ha dato mandato al presidente Angelo Sticchi Damiani di proseeguire la negoziazione con Liberty Media, titolare della Formula 1, sugli aspetti tecnici e commerciali della ...

Formula 1 - salvo il GP di Monza : rinnovo fino al 2022 : Arrivano ottime notizie per tutti i tifosi italiani e gli appassionati di Formula 1 : il GP di Monza , infatti, continuerà a fare parte del Mondiale almeno per i prossimi tre anni. L' Automobil Club d'...

Formula 1 – Il Gp di Monza a rischio? Le parole di Giorgetti : “patrimonio dello sport nazionale - ecco il mio parere” : Formula 1: il commento di Giorgetti sui fondi necessari per sostenere il Gp di Monza “Vedo Sticchi Damiani (presidente Aci, ndr) tra un’ora per discutere su Monza, è chiaro che parliamo di un patrimonio dello sport nazionale. Secondo me deve andare avanti senza legge, ma se poi serviranno delle leggi vedremo“. Lo ha detto il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, riferendosi al disegno di legge ...

Formula 1 – Sticchi Damiani lancia l’appello al governo : “l’autodromo di Monza rischia di scomparire - servono 60 milioni” : Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI, ha fatto un appello al governo italiano per destinare i 60 milioni utili all’ammodernamento dell’Autodromo di Monza prima che questo venga escluso dal calendario di F1 Da diversi mesi a questa parte, ACI sta trattando con Liberty Media per rinnovare il contratto che permetta al Gran Premio d’Italia di ‘proteggere’ il proprio posto nel calendario di F1. Fin qui però, ogni ...