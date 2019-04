Auricolari true wireless | 3 alternative alle AirPods

wired

(Di martedì 30 aprile 2019) Piccoli, versatili e intelligenti, glidi ultima generazione assicurano non solo un’esperienza d’ascolto di qualità, ma anche funzioni evolute per chi usa lo smartphone intensamente. I cultori della musica continueranno a preferire le tradizionali cuffie, ma non c’è dubbio che glioffrano un grande plus in termini di praticità in ufficio, in auto e anche in viaggio. La grande popolarità che stanno avendo questi dispositivi, bisogna riconoscerlo, è stata merito di Apple che con il lancio dei suoiha contribuito a creare un vero e proprio trend di mercato. In pochi infatti sentono la mancanza delle tradizionali cuffiette e con la suo fastidioso groviglio di fili. Abbiamo messo sotto torchio tre interessanti prodotti pensati per il mondo Android: Samsung Galaxy Buds, Huawei FreeBuds Lite, Sony WF-SP700N. Ecco come sono andati.Samsung ...

INeedSconti : Auricolari Giaride V4.1 True Wireless Stereo con custodia di ricarica scontati a soli 8,99€! Però: acquistandone 2… - saggeofferte : Super prezzo per gli auricolari true wireless Bang & Olufsen Beoplay E8 a 190,80€ -