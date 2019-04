Province, Di Maio: no a carrozzoni

Agenzia_Ansa : Nuovo scontro #M5s #Lega sulle province. @luigidimaio : 'Enti inutili e costosi, abolirle per abbassare le #tasse'.… - sole24ore : Ritorno Province, Di Maio: «Noi contrari». Salvini: «Servono per dare servizi ai cittadini» - prato_vilma : RT @fattoquotidiano: Province, Di Maio: “Agli italiani non servono altre 2500 poltrone dove i pariti possono piazzare i loro amici” https:/… -

"2.500 poltrone in più con il M5S non passano",assicura Disu Fb, ribadendo, a proposito delle, il suo "no ad altri serbatoi clientelari, ad altra burocrazia". "Al governo siamo in due, le cose si fanno in due, sono sicuro che riusciremo a trovare un punto di incontro", aggiunge. "Ci sono territori abbandonati? E' vero, ma non si aiutano certo rimettendo in piedi un vecchio carrozzone e tirando fuori dal cilindro altri assessori, consiglieri, presidenti.Non prendiamoci in giro".(Di domenica 28 aprile 2019)