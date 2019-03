Nuoro | spara all’ex moglie e ferisce il nuovo compagno di lei | ora è in fuga ed è armato

Nuoro - femminicidio a colpi di pistola in una casa : uomo spara all'ex moglie e la uccide : Una terribile tragedia è accaduta questo pomeriggio intorno alle ore 18:00 a Nuoro, in Sardegna, precisamente in via Napoli. Secondo quanto riporta la stampa locale un uomo di 49 anni, Ettore Sini, di professione guardia giurata, in preda ad un raptus di follia ha ucciso la sua ex moglie, Romina Meloni, anch'essa coetanea dell'uomo. Il motivo dell'efferato omicidio non è ancora chiaro, al momento l'omicida è in fuga e i Carabinieri stanno ...