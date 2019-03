I temi politici più discussi sui social la settimana scorsa

Antonio Consalvo in carcere nello Sri Lanka. La mamma ai politici italiani : “Aiutatemi” : Antonio Consalvo, trentatreenne di Pordenone, è stato arrestato per possesso di marijuana e dallo scorso aprile è rinchiuso in attesa di processo nelle carceri di Colombo, in Sri Lanka, in condizioni che sua madre definisce “disumane”. La mamma: “Chiedo alle istituzioni maggiore considerazione per la sorte di mio figlio”.Continua a leggere