Ancelotti | “Mi aspettavo una prestazione del genere”

(Di domenica 31 marzo 2019) Le parole del tecnico del Napoli Carlo, al termine della partita vinta contro la Roma per 4-1, che conferma la sua squadra al secondo posto. L’allenatore partenopeo analizza così la partita: “Miunacosì dalla mia squadra anche se all’inizio siamo stati un po’ leziosi. I giocatori che sono stati fuori per infortunio all’inizio, come Younes e Verdi, stanno crescendo e aggiungono qualità alla squadra. Verdi ha mostrato in parte le sue abilità, abbiamo fatto un investimento importante che inizia a dare i suoi frutti. Finire il primo tempo sul pareggio è stato un segnale negativo, perché ci siamo adattati al ritmo della Roma. Abbiamo commesso un’ingenuità“. Sulla tattica della partita, aggiunge: “La costruzione della nostra manovra cambia in base all’avversario, abbiamo iniziato con la difesa a 4, in ...

