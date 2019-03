Al via la X° edizione Infiorata Termitana

Amici 2019 : al via il primo serale della 18° edizione del talent show : ... Ricky Martin, re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo; a fare da contraltare Vittorio Grigolo, re della lirica, straordinario tenore diretto dai più importanti maestri ...

Napoli - al via l'edizione primaverile della rassegna "Navigare" : La nautica per diversi anni ha avuto forti cali di fatturato ed occupazionali, mentre da circa due anni ha dimostrato di essere uscita dalla crisi e si sta rivelando un valido volano per l'economia ...

Anticipazioni Amici - oggi il serale : al via un'edizione internazionale con Ricky Martin : Cresce l'attesa per la prima puntata di Amici, che Canale 5 trasmetterà oggi 30 marzo in prima serata a partire dalle ore 21:10 circa. Maria De Filippi condurrà la diciottesima edizione del suo talent show che in passato ha segnato l'esordio nel panorama musicale italiano di ex allievi del calibro di Emma Marrone, Alessandra Celentano, Irama e molti altri. Tante le novità previste per un'edizione che avrà un carattere decisamente internazionale, ...

Passione - al via l'edizione 2019 con la regia del maestro Edoardo Winspeare. : ... cittadini pugliesi e viaggiatori che diventano in queste occasioni più che mai cittadini temporanei della Puglia che li accoglie e coinvolge.' L'evento si svolgerà in due spettacoli unici nelle date ...

Fiera ragazzi - al via 56/ma edizione : BOLOGNA, 26 MAR - Letteratura per bimbi e ragazzi a 360 gradi, dai libri cartonati ai romanzi, dagli audiolibri alle app per smartphone: il mondo dell'editoria d'infanzia si dà appuntamento a Bologna per la Fiera Internazionale del Libro per ragazzi, giunta alla 56/ma edizione, dal primo al 4 aprile. L'edizione 2019, presentata a Bologna ...

Al via la XIII edizione dei Marconi Radio Days - eventi in provincia di Bologna : Sono previsti incontri, convegni, spettacoli, workshop a Sasso Marconi, a Bologna e in altri Comuni dell'area metropolitana. Apice di questa edizione sarà l'incontro di sabato 13 aprile , al Teatro ...

Cultura : Al via la nona edizione del concorso 'Poesia al Bar' : L'immagine della locandina proposta nella nona edizione contiene due signore al bar, ed è una allegoria che rappresenta la poesia e la scienza allo stesso tavolo. L'evento verrà presentato al paese ...

Debate : al via la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali : Ufficiale la seconda edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate. I migliori Debaters delle scuole italiane avranno il privilegio di sfidarsi in ben quattro giornate. Al termine dei 57 dibattiti in programma, sarà proclamata la squadra vincitrice dell’evento. Tali Olimpiadi rappresentano un importante interesse verso questa disciplina e rappresenta il culmine di un biennio di preparazione che ha coinvolto più di 1300 studenti, 350 ...

Cultura : Al via la nona edizione del concorso “Poesia al Bar” : Parte nella Giornata Mondiale della Poesia Unesco il concorso “Poesia al Bar”, con il patrocinio dell’ Assessorato alla Cultura del Comune Di Ravenna. Ravenna, 22 marzo 2019 – È partita la nona edizione del concorso Nazionale “Poesia al Bar”, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia, tenutasi ieri 21 marzo. A Ravenna, per omaggiare questo evento, [...]

Vesuvio Race - al via la seconda edizione il 29 marzo : ... Antonella Giglio-, che ha un duplice valore: fare rete sui territori e offrire un'immagine propositiva e dinamica dello sport come attrattore turistico'. 'Progetti di questa natura, soprattutto ...

Roma : da 4 a 7 aprile via a 25esima edizione Romics : Roma – Giunge alla 25esima edizione Romics, il grande appuntamento internazionale dedicato al fumetto, all’animazione, ai games, al cinema e all’entertainment che arriva puntuale due volte all’anno nella Capitale e con una media di oltre 400mila visitatori. L’evento si terra’ dal 4 al 7 aprile alla Fiera di Roma, con un’edizione dedicato a fantascienza, fantasy e supereroi. Tante le novita’ nel ...

via della Seta - la benedizione di Conte : "Niente rischi - fa nostri interessi" : "L'attenzione economico-commerciale" per la Via della Seta "è pienamente legittima. Ed è giustificata proprio alla luce dei nostri interessi nazionali: possiamo potenziare il nostro export verso un ...

Milano - al via terza edizione del kit di benvenuto per nuovi nati : Milano, 19 mar., askanews, - Un dono, un'attenzione per tutti i bambini nati a Milano nel 2019, analogamente a quanto avvenuto nei due anni precedenti: prosegue, con il lancio della sua terza edizione,...

Festival del film di Friburgo : al via la 33esima edizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia