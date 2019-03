L' Udinese riparte contro il Genoa | 2-0 ed esordio vincente per Tudor

ilgiornale

(Di sabato 30 marzo 2019) L'di Igorrisorge alla Dacia Arenaildi Cesare Prandelli. I padroni di casa avevano bisogno di una vittoria che puntualmente è arrivata grazie alle reti, una per tempo, siglate da Okaka e Mandragora. La sfida è stata equilibrata anche se i friulani hanno mostrato di avere più fame. Con questa vittoria l'stacca l'Empoli e si porta a quota 28 punti, a più due sulla Spal e a meno quattro dal Sassuolo. Il, invece, resta fermo a quota 33 punti ma non è ancora al sicuro dato che mancano ancora 7-8 punti per la quota salvezza.L'parte subito forte e al 4' passa in vantaggio con Fofana che serve Okaka che davanti a Radu non sbaglia. Kouamé chiama alla parata facile Musso che al 17' salva tutto sulla bordata di Radovanovic. Kouamé sfiora il pareggio al 20' e al 32' Pussetto sollecita i riflessi di Radu. Ancora Pussetto sfiora il 2-0 al 34' e si va ...

