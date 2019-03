Lecce | muore dopo essere stata dimessa dall' ospedale | per i medici era un virus

Blastingnews

(Di sabato 30 marzo 2019) Febbre alta, forti dolori addominali e vomito. Erano questi i sintomi che mostrava Egrentina Settima Schirinzi, una 64enne originaria di Castrignano del Capo, quando si è recata all''Cardinale Panico' di Tricase il 7 marzo scorso.i malori, la donna èaccompagnata al nosocomio, dove èvisitata dai, che le avrebbero detto dicolpita da un sempliceintestinale. A questo punto, i sanitari hanno dimesso la donna, ma, una volta varcata la soglia di casa, lei si sarebbe sentita male, tanto da rendere necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 per trasportarla nuovamente in. Qui,che ihanno fatto di tutto per salvarla, la donna è spirata. Adesso la famiglia vuole vederci chiaro e, per il prossimo 8 aprile, èdisposta la riesumazione della salma, su cui verrà fatta un'autopsia, in modo da chiarire la causa ...

