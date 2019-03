Wikileaks | Chelsea Manning è in isolamento in carcere da tre settimane

wired

(Di venerdì 29 marzo 2019)sul palco del Wired Next Fest Milano 2018 Da tre, precisamente dallo scorso 8 marzo,è di nuovo in prigione. La whistleblower americana, nota per essere stata la fonte di alcune tra le maggiori rivelazioni dinel 2010, era stata rilasciata inizialmente nel maggio del 2017 dopo 7 anni di detenzione, previa commutazione della sua pena, per volere di Barack Obama nella sua ultima settimana in carica.Perché è inDopo nemmeno due anni di libertà, però,si ritrova ora di nuovo dietro le sbarre per essersi rifiutata di testimoniare davanti al grand jury nel contesto dell’inchiesta controe Julian Assange e le loro pubblicazioni basate sui materiali forniti proprio daQuella inchiesta si sta svolgendo per lo più in segreto e non se ne conoscono gli estremi o i potenziali capi di accusa, se non alcuni ...

